Bayramlıklar Kocasinan Belediyesi'nden

Şimdiden bayramlıkları dağıtmaya başlayan Kocasinan Belediyesi'nin Kocasinan Gönüllü Projesi kapsamında Sosyal Market'e bayramlık kıyafetlerini giyen çocuklar, büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Hayırsever vatandaşlardan gelen giysi, ev eşyası gibi bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak alan el ile veren eli buluşturan ve 4 yılda 156 bin 150 ihtiyaç sahibine ulaşan Kocasinan Gönüllüsü Projesi sayesinde bayram öncesi yine tatlı bir heyecan yaşanıyor. Vatandaşlar tarafından güzel bir hizmet olarak takdir toplayan projenin uygulandığı Zümrüt Mahallesi'ndeki Sosyal Market ile Yeşil Mahalle'deki İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi'ne uğrayan ihtiyaç sahipleri, mağazadan alışveriş konforunda, bedenlere göre ayrılan kıyafetleri reyonlardan seçerek, ücretsiz alışveriş keyfi yaşıyor.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in 'Bir kimse sadece Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu saç teline karşılık ona sevap vardır' sözünü hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, “Bizler de bu bilinçle her zaman çocuklarımızın mutluluklarına ortak oluyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu her şeye değer. Özellikle ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giyim başta olmak üzere, pek çok konuda yardımda bulunuyoruz. Sosyal belediyecilik adına gencinden yaşlısına her yaş gruptan herkese ulaşabilme, onların dertleriyle dertlene bilme ve eksiklerini giderebilmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Özellikle pandemi sürecinde en üst seviyeye getirmiş olduğumuz bu çalışmalarla gönüllerde yer alabilme gayreti içerindeyiz. Bütün ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek ve onların yanında olmak için gayretlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Hizmetlerimizle Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bayramlıklarını ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Böylelikle gönlümüzde var olduklarını ve gönüllerinde var olduğumuzu gösteriyoruz. Hep birlikte huzur, dayanışma ve kardeşlik içerisinde geçirebileceğimiz sağlıklı güzel günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bayramlık kıyafetlerini giyen çocuklar, büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Vatandaşlar ise her zaman verdiği destek ve yardımlardan dolayı Başkan Çolakbayrakdar ve Kocasinan Belediyesi ekibine teşekkür iletti.

Öte yandan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Sosyal Market'te alışveriş yapanlar, sosyal durumlarına göre belirleniyor ve nüfus sayılarına, gereksinimlerine göre ‘Dost Eli' isimli kart veriliyor. Dost Eli kartını alan vatandaşlar, kartta yüklü miktardaki para puan limiti kadar ürün alabiliyorlar. Konfeksiyon ürünleri üzerine hizmet veren market, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine dev bir mağazada ücretsiz olarak alışveriş keyfi yaşatıyor.