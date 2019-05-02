Bedava fide alabilmek için uzun kuyruk oluşturdular

Kocasinan Belediyesi'nin 10.'sunu gerçekleştirdiği domates fidesi dağıtım etkinliğinde 550 bin fideyi almak isteyen yüzlerce kişi, uzun kuyruk oluşturdu.

Kocasinan Belediyesi tarafından Mimarsinan Parkı içerisinde yapılan domates fidesi dağıtımına ilgi çok büyük oldu. Vatandaşlara yerli olan ve kendinden üretilen Kayseri'ye ait Karahıdır olarak bilinen domates fidesi dağıtıldı. Sabah saatlerinde başlayan dağıtıma vatandaşların ilgisi oldukça büyüktü. Dağıtım noktasından başlayan ve yüzlerce kişinin katıldığı kuyruk belediyenin etrafında ilginç görüntüler oluşturdu.

Kayserili insanların genellikle bağ bahçe işleriyle uğraştığını ve bu dağıtımla yerli fideler yetiştirebileceğini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, “Kocasinan belediyesi olarak yapmış olduğumuz, artık geleneksel hale gelen domates fidesi dağıtım etkinliğindeyiz. Bu sadece bir domates fidesi dağıtımı değil, bu fidelerin bir özeliği var. Özelliği hibrit olmaması, kendinden üreyebilen tohumlardan olması. İşin diğer bir tarafı da yerli bir tohum. Kayserimize ait olan Karahıdır olarak bilinen yerli bir tohumun dağıtılıyor olması. Biz, vatandaşımızın sağlığını düşünerek organik olan, kendinden üretilen ve yerli tohum olan domates fidelerimizi hemşerilerimizle buluşturmak için yapıyoruz. Kayseri'de bağ bahçe işleri hemşerilerimizin yoğun olarak kullandığı yerler. Bununla birlikte de doğal hayatı özendirme noktasında, kendilerinden ekip dikebilecekleri mekanlarda bu ürünleri dikerek kendi domateslerini yetiştirmeleri de bu etkinlikte amaçlanan işlerden bir tanesi. Sağlıkla tüketmelerini diliyorum. Yılardır Kocasinan Belediyesi tarafından yapılan bu organizasyon hem beğeniyle, hem de artık bahar aylarının gelmesiyle yoğun bir şekilde taleple vatandaşlarımız tarafından beklenen bir görüntü. Arkamızda gördüğünüz gibi, bugün de yoğun bir katılımla Kocasinan Belediyesinin önünde hemşerilerimiz tarafından domates fidesi alınıyor. Tabi birkaç noktada bu devam ediyor, Ziya Gökalp ve Beyazşehir mahallesi aynı şekilde yoğun bir kalabalıkla dağıtım devam ediyor” dedi.

Domates fidesi alan vatandaşlardan biri ise, ”Belediyenin düşündükleri gayet güzel. Halka hizmet veriyorlar. Ürün yetiştirmek vatandaşın hakkı, yetiştirilen ürün her zaman iyidir” dedi.