İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bekir Acır yeniden Develispor'da

Develispor dış transferde eski oyuncusu Bekir Acır’ı kadrosuna kattı.

Develispor dış transferde eski oyuncusu Bekir Acır'ı kadrosuna kattı.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Develispor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeni sezon öncesi iç transferde 7 isim ile yeniden sözleşme imzalayan Develispor dış transferde ilk transferini gerçekleştirdi. Geçen sezon Ürgüpspor formasını giyen 1998 doğumlu başarılı kanat oyuncusu Bekir Acır, dün Başkan Yardımcısı Yunus Özer ile bir araya gelerek yeniden futbola başladığı Develispor forması giyerek poz verdi.


Develispor Kulübünden yapılan açıklamada, “Henüz daha 14 yaşında iken A takım formamızı giyen 6 sezon Develispor forması giydikten sonra geçtiğimiz sezonu Ürgüpspor'da tamamlayan memleketimizin çocuğu Bekir Acır tekrar yuvaya döndü. Evine hoşgeldin Bekir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.