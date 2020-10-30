Bekir Acır yeniden Develispor'da

Develispor dış transferde eski oyuncusu Bekir Acır'ı kadrosuna kattı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Develispor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeni sezon öncesi iç transferde 7 isim ile yeniden sözleşme imzalayan Develispor dış transferde ilk transferini gerçekleştirdi. Geçen sezon Ürgüpspor formasını giyen 1998 doğumlu başarılı kanat oyuncusu Bekir Acır, dün Başkan Yardımcısı Yunus Özer ile bir araya gelerek yeniden futbola başladığı Develispor forması giyerek poz verdi.

Develispor Kulübünden yapılan açıklamada, “Henüz daha 14 yaşında iken A takım formamızı giyen 6 sezon Develispor forması giydikten sonra geçtiğimiz sezonu Ürgüpspor'da tamamlayan memleketimizin çocuğu Bekir Acır tekrar yuvaya döndü. Evine hoşgeldin Bekir” denildi.