Belediye Başkanı Ve İlçe Kaymakamı Şahmelik Okulunu Ziyaret Etti

Ziyaret ettiği okulda ilgiyle karşılanan Başkan Cabbar “Aslında her gün her saat öğretmenlerimizi hatırlamamız gerekir. Öğretmenlerimizle bir araya gelip sohbet edip sorunlarını dinleyip onların ihtiyaçlarını anlamaya çalışıyoruz. Destek olabileceğimiz konularda elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz. Allah nasip ederse bundan sonraki zamanda da okullarımıza yardımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle ben Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görevi başında şehit düşmüş, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutlayarak, en içten sevgilerimi sunuyorum” dedi.