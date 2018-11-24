Belediye Başkanı Ve İlçe Kaymakamı Şahmelik Okulunu Ziyaret Etti

24 Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle Şahmelik Mahallesi okulunu ziyaret eden Develi İlçe Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak 24 Kasım Öğretmenler gününü kutlayarak öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti.
Ziyaret ettiği okulda ilgiyle karşılanan Başkan Cabbar “Aslında her gün her saat öğretmenlerimizi hatırlamamız gerekir. Öğretmenlerimizle bir araya gelip sohbet edip sorunlarını dinleyip onların ihtiyaçlarını anlamaya çalışıyoruz. Destek olabileceğimiz konularda elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz. Allah nasip ederse bundan sonraki zamanda da okullarımıza yardımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle ben Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görevi başında şehit düşmüş, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutlayarak, en içten sevgilerimi sunuyorum” dedi.