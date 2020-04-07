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Belediye başkanları telekonferans sistemiyle bir araya geldi

Kayseri’nin 16 ilçe belediye başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın başkanlığında telekonferans sistemiyle bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı.

Kayseri'nin 16 ilçe belediye başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın başkanlığında telekonferans sistemiyle bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı.


Özellikle korona virüsle mücadele kapsamında ilçelerde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da yürütülen hizmetler hakkında bilgiler vererek; “Sayın cumhurbaşkanımızın ve sağlık bakanlığımızın uyarılarını ve tedbir politikalarını Develimizde harfiyen uygulamaya gayret gösteriyoruz. El ele veremesek de el birliğiyle inşallah bu zor günlerin de üstesinden geleceğiz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç olmak üzere tüm belediye başkanı kardeşlerime çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyorum” açıklamalarında bulundu.

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