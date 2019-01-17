Kayseri'nin Develi ilçesinde belediye ekipleri doğada yaşayan hayvanlar için yem bıraktı.

Son 10 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı Kayseri'de, Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan Develi ilçe belediyesi ekipleri tarafından doğada yaşayan hayvanlar için yem bırakıldı. Develi Belediyesi Zabıta ekipleri kar kalınlığının 37 santimetreye kadar ulaştığı ilçede kırsal kesimlere giderek doğada yaşayan hayvanlar için bol miktarda yem bıraktı.