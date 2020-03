Belediyelerde çalışan kadrolu işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı

Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası ile yürütülen toplu sözleşmelerin imza töreni Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla toplu halde gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hak İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve çalışanlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Törende konuşan Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, bazı belediyelerle bir yıl bazıları ile iki ve üç yıllık olarak toplu sözleşme yaptıklarını, sözleşmelerle sosyal ve mali haklarda yüzde 13 ile 17 arasında artış gerçekleştirildiğini söyledi. Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir de konuşmasında Kayseri'dekine benzer toplu sözleşmenin Türkiye'nin başka bir yerinde görülemeyeceğini ifade ederek, "Bu manzarayı Türkiye'nin başka bir yerinde göremezsiniz. 5 yıldır Ankara'dayım, Türkiye'yi gezdim hiçbir yerde 16 ilçenin 13 tane belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, müdürlerimiz hepsi bir salonda. Sendika burada, işçi burada. İşçi, işveren, sendika omuz omuza birlik, beraberlik, kardeşlikle toplu iş sözleşmesi imzalıyor. Bunu başka bir yerde görmek pek mümkün değil. Bu Kayseri'ye özel bir durum. Türkiye'nin parlayan yıldızı Kayseri, her alanda liderliğini gösterdiği gibi toplu iş sözleşmelerinde de belediye başkanlarıyla, işçisiyle, işvereniyle birlik ve beraberlik içerisinde toplu iş sözleşmesi imzalıyor. Bunun en büyük sebebi belediye başkanlarımız. Büyükşehir belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız takdire şayan" şeklinde konuştu.

Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ise toplu sözleşmedeki birliktelik nedeniyle Kayseri'yi tebrik etti. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki dayanışmayı takdir ettiğini dile getiren Arslan, bu manzaranın şehrin uzlaşmacı ve dayanışmacı kültürünün göstergesi olduğunu söyledi. Arslan; "Kayseri'yi tebrik ediyorum. Gerçekten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımız içerisindeki dayanışmayı takdirle karşılıyorum, tebrik ediyorum. Türkiye'nin zor zamanlarında yaşadığımız bunca sorunlara karşı belediye başkanlarımızın bir dayanışma içerisinde birlikte hareket ederek toplu sözleşmeleri kendi imkanlarını dikkate alarak sonuçlandırmış olmaları ve bu salonda bütün belediye başkanlarımızın hazır olması hakikaten çok ender rastladığımız bir durum. Bunu çok önemsiyorum. Büyükşehir belediye başkanımızla birlikte sizlerin başarısı olarak görüyorum. Bugün Türkiye gerçekten çok önemli bir süreçten geçiyor. İçeriden ve dışarıdan kuşatılmış, bir taraftan fiili bir savaş aşamasındayız. Öbür tarafta ne yazık ki içeride, dışarıda topyekun Türkiye bir kuşatma içerisinde. Finansal saldırılar bir taraftan, terör örgütlerinin hedefi olmuş bir Türkiye ve içeride de dışarıda ihanetlere devam eden bir kısım kesimler. Böyle bir dönemde Türkiye'nin yine masa başında sorunlarına, sıkıntılarına rağmen çalışanlarının haklarını müzakereyle, çatışma yapmadan sonuçlandırmış olmak ülkemize sevdamızın bir gereğidir. Elbette çalışanlarımızın daha fazla hakları var, daha fazlasını hak ediyorlar. Belediyelerimizin hem çalışanlara hem de hizmet ettiği halka sorumlulukları var. Bütün bunları bir denge içerisinde görüp bu doğrultuda uzlaşmayı yakalamak inanın Türkiye'nin arzu ettiği bir şey. Bizim de istediğimiz her şey gerçekleşmiyor, her sözleşmede her istediğimiz olmuyor. Kısa bir süre önce Erciyes Anadolu Holding'in toplu sözleşmesi için Kayseri'deydik. Gerçekten Kayseri bu yönüyle de şehrin uzlaşmacı kültürünün, vatan sevgisinin de bir göstergesi. Bunu önemsiyorum çünkü yaşadığımız gerçekler, ekonomik veriler her ne kadar olumlu gelse de hala ciddi şekilde zorluklarımız var. İşsizlik, kayıt dışı sorunumuz, vergiden kaynaklı zorluklarımız var. Ama bu zorluklara rağmen biz sorunların üzerinden gelmek için bir uzlaşma anlayışını harekete geçirirsek ülkemiz için neler yapabileceğimizin somut göstergesidir. Onun için ülkenin bütün bu zorluklarına rağmen, yaşadığımız ekonomik krizlere, hemen sınırımızda yaşadığımız adeta bir savaş gibi olan terör saldırılarıyla karşılaştığımızda buna yönelik yaptığımız harekatlar, kaybettiğimiz evlatlarımız, yaşadığımız acılara rağmen bu ülkede başı dik yurttaşlar olarak geleceğe umutla bakmalıyız. Bütün bu zorlukları aşabiliriz, engelli geçebiliriz ve inşallah hedeflediğimiz güçlü Türkiye'ye en kısa zamanda ulaşma noktasında kararlı yürümeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Toprağımız, vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız yoksa bunların hiçbirisi yok demektir"

Birlik ve beraberliğin altını çizen Başkan Arslan konuşmasına şöyle devam etti;

"Kazancımızın çok olması elbette ki bütçemiz için önemli. Yarın maaşımızı aldığımız zaman daha çok olmasını istiyoruz. Ülkesiz, vatansız, topraksız kalmanın ne demek olduğunu biz çok şükür bilmiyoruz ama bilenler için çok değerli. Onun için bu ülkede bağımsız bir devlet, bağımsız bir cumhuriyetin çocukları olmak çok değerli. Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Afganistan'da yaşananlar bunun ne kadar kıymetli olduğunu bize gösterdi. Onun için sorunlarımız olabilir, sıkıntıları aşarız. Ekonomik sıkıntılar olur, bunları aşarız. Aramızda siyasal, ideolojik farklılıklar olabilir, bunları da aşarız. Ama toprağımız, vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız yoksa bunların hiçbirisi yok demektir. Onun için bu ülkede fedakarlık yapılması gerekiyorsa en önce biz yaptık, bütün darbelere karşı direndik. Bundan sonra da direnmeye, şartlar ne olursa olsun ülkemizin birlik ve beraberliği için ne gerekiyorsa yapmaya, mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise törende yaptığı konuşmada; Kayseri'de birlikteliğin bereketini yaşadıklarını söyledi. Bir aile anlayışında olduklarını ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, tüm belediye çalışanlarına verdikleri emek için teşekkür etti. Kayseri belediyeciliğindeki uyumun önemini vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, ilçe belediyeleriyle el ele daha iyi hizmet vermek için çalıştıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından hayırlı olsun temennileriyle toplu sözleşmeler imzalandı.