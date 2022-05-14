İhlas Haber Ajansı

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Belediyenin 4 dükkanı ihale ile kiraya verildi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu, 5 ayrı mahallede bulunan dükkânlar için ihale düzenlediklerini söyledi.


Gelir getiren kaynakların verimli ve etkin kullanılması yönündeki yönetim anlayışı doğrultusunda belediye taşınmazlarını kiraya verdiklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; "Düzenlediğimiz ihalede Osmanlı, Tavlusun, Tınaztepe, Hisarcık Mahallelerinde bulunan dükkânlarımız kiraya verilirken Büyük Bürüngüz Mahallemizde bulunan dükkân ise pazarlığa bırakıldı. İlçemizde her alanda hizmet ediyoruz. Hizmetlerimizle ilçe sakinlerinin refah düzeyinin ve yaşam kalitesinin daha da artırılması için gayret gösteriyoruz. Bölgemizin ve şehrimizin kalkınması, Melikgazi'mizin daha da güzelleşmesi için her alanda çalışmalar yapıyoruz. İhalelerden elde ettiğimiz gelir daha iyi ve daha kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza geri dönüyor. Elde edilen her kuruş, Melikgazi bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artmasına ve ilçenin aynı zamanda ülkemizin ekonomisinin büyümesine de katkı sağlayacaktır. İşyerlerini kiralayan vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum" dedi.

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