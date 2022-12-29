Belgesi olmadan alkol satışı yapan işletmelere operasyon

Düzenlenen operasyonda 858 şişe alkole el konuldu.

Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Melikgazi/Erciyes Jandarma Karakol Komutanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Erciyes Oteller Bölgesinde yapılan denetimlerde; 2 işletmenin alkollü içki satış belgesi olmadan içki satışı yaptığı tespit edildi. Denetimlerde toplam 858 şişe çeşitli marka ve türdeki alkollü içkiye el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.