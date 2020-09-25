Bellona Basketbol sahasında başlıyor

Türkiye Basketbol Federasyonu ilk 3 haftanın programını açıkladı. Buna göre Bellona Kayseri Basketbol takımı, ligdeki ilk maçını 4 Ekim 2020 Pazar günü sahasında oynayacak. Sarı kırmızılılar, ikinci hafta maçını 7 Ekim Çarşamba 2020 günü, ligdeki üçüncü maçını ise 11 Ekim 2020 Pazar günü oynayacak.

Bellona Kayseri Basketbol takımının ilk 3 haftadaki maç programı şu şekilde:

1.Hafta / 04 Ekim 2020 / 15:00

Bellona Kayseri-İzmit Belediyespor

2.Hafta / 07 Ekim 2020 / 18:00

Hatay B.B.spor-Bellona Kayseri

3.Hafta /11 Ekim 2020 / 15:00

Bellona Kayseri-Galatasaray