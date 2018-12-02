Bellona Basketbol sahasında Galatasaray'a mağlup oldu

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 7.
hafta maçında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında Galatasaray'a mağlup oldu. Kayseri ekibi, ligdeki 6. yenilgisini aldı.
Salon: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Turgut Işık Seyhan Topaloğlu Sedef Yarıcı
Bellona Kayseri Basketbol: Yvonne Anderson (11) Melike Oral (11) Maja Miljkovic (4) Gamze Takmaz (7) Gizem Sezer (2) Luca Ivankovic (19) Ezgi Manlacı (8) Maryam Gültekin
Galatasaray: Moriah Jefferson (17) Işıl Alben (10) Victoria Macaulay (15) İrem Naz Topuz (6) Farhiya Abdi (4) Sinem Ataş (13) İnci Güçlü Şerife Alperi Onar Nazlı Gökdemir
Periyotlar: 1.Periyot: 15-18 (Galatasaray lehine) 2.Periyot: 12-20 (Galatasaray lehine) 3.Periyot: 19-16 (Kayseri Bellona Basketbol) 4.Periyot: 16-11 (Bellona Kayseri Basketbol)
Devre: 27-38 (Galatasaray lehine)