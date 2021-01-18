Bellona Basketbol turlamak istiyor

Bellona Kayseri Basketbol, EuroCup'taki ilk maçında kazanan taraf olmak istiyor.

Bellona Kayseri Basketbol, tecrübeli olduğu Fiba Kadınlar EuroCup arenasında Macaristan'da tur bileti için mücadele edecek. Kulüp As Başkanı Özkan Arseven, A grubunda mücadele eden takımlarının bu turu geçmesi halinde yollarının açık olduğunu, kupa yolunda ilerleyeceklerine inandıklarını belirtti. Arseven, daha önce 3 kez final oynayan Bellona Kayseri Basketbol'un tecrübesiyle bu senede başarı elde edeceklerini söyledi. Özkan Arseven, Macaristan'ın Györ şehrinde oynanacak gruplarda iki Macar ve bir Ukrayna takımlarıyla mücadele edeceklerini, hedeflerinin gruptan birinci olarak bir üst tura çıkmak olduklarını kaydetti.

Bellona Kayseri bayan basketbol takımı, gruptaki ilk maçını bugün Türkiye Saati ile 19.00'da ev sahibi Uni Györ ile yapacak.