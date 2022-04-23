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Bellona Basketbol'da en çok forma giyenler belli oldu

Bellona Kayseri Basketbol takımında 26 hafta sonunda en çok forma giyen Zeynep Öykü Kalbisağde oldu.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, ligde oynadığı 26 maçta 7 galibiyet ve 19 mağlubiyet aldı. Topladığı 33 puanla 12. sırada yer alan sarı kırmızılı takımda en çok forma giyen isim Zeynep Öykü Kalbisağde oldu.


Ligde oynanan 26 maçta da görev alan Zeynep Öykü'yü 25 maç ile Meltem Topaloğlu ve Egle Sventoraite oldu. Bellona Kayseri Basketbol takımında oyuncuların forma giydiği maç sayısı ise şöyle:


Zeynep Öykü Kalbisağde: 26 maç


Egle Sventoraite: 25 maç


Meltem Topaloğlu: 25 maç


Brooque Williams: 24 maç


Sevgi Tonguç: 24 maç


Gizem Tüzün: 24 maç


Helin Boybeyi: 23 maç


Farhiya Abdi: 18 maç


Dilara Tongar: 14 maç


Sheylanı Marie Peddy: 12 maç


Destiny Slocum: 11 maç


Gökçe Doğan: 10 maç


Ece Su Dinçer: 3 maç


Derin Yaya: 3 maç


Renata Brezinova: 2 maç


İlayda Derman: 1 maç

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