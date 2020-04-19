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Bellona Basketbol'da en çok forma giyenler

Bellona Kayseri Basketbol takımında 20 hafta sonunda en çok forma giyen Kübra İmren, Kennedy Burke ve Ayşegül Günay oldu.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, ligde geride kalan 20 haftada oynadığı 19 maçta 9 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. Topladığı 28 puanla 8.sırada yer alan Sarı-Kırmızılı takımda en çok forma giyen isimler 19'ar maç ile Kübra İmren Siyahdemir, Kennedy Valentine Burke ve Ayşegül Günay Aladağ oldu.


Bellona Kayseri Basketbol takımında hangi oyuncu kaç maç oynadı:


Kübra İmren Siyahdemir - 19 maç


Kennedy Valentine Burke - 19 maç


Ayşegül Günay Aladağ - 19 maç


Luca Ivankovic - 18 maç


Gülse Uğur - 17 maç


Beril Albayrak - 15 maç


Ann Wauters - 10 maç


Klaudıa Perisa - 8 maç


Kaela Dawn Davis - 8 maç


Manolya Kurtulmuş - 8 maç


Shacobıa Barbee - 7 maç


Nazlı Bircan Gökdemir - 6 maç


Sanem Gamze Zeren - 4 maç


Fatma Dikmen - 4 maç


Gizem Sezer - 4 maç


Bedriye Şevval Karlıtekin - 2 maç

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