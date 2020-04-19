Bellona Basketbol'da en çok forma giyenler

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, ligde geride kalan 20 haftada oynadığı 19 maçta 9 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. Topladığı 28 puanla 8.sırada yer alan Sarı-Kırmızılı takımda en çok forma giyen isimler 19'ar maç ile Kübra İmren Siyahdemir, Kennedy Valentine Burke ve Ayşegül Günay Aladağ oldu.

Bellona Kayseri Basketbol takımında hangi oyuncu kaç maç oynadı:

Kübra İmren Siyahdemir - 19 maç

Kennedy Valentine Burke - 19 maç

Ayşegül Günay Aladağ - 19 maç

Luca Ivankovic - 18 maç

Gülse Uğur - 17 maç

Beril Albayrak - 15 maç

Ann Wauters - 10 maç

Klaudıa Perisa - 8 maç

Kaela Dawn Davis - 8 maç

Manolya Kurtulmuş - 8 maç

Shacobıa Barbee - 7 maç

Nazlı Bircan Gökdemir - 6 maç

Sanem Gamze Zeren - 4 maç

Fatma Dikmen - 4 maç

Gizem Sezer - 4 maç

Bedriye Şevval Karlıtekin - 2 maç