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Bellona Basketbol'da en çok forma giyenler

Bellona Kayseri Basketbol takımında 26.

hafta sonunda en çok forma giyen Ayşegül Günay, Zeynep Öykü Kalbisağde ve Melis Gülcan oldu.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, ligde geride kalan 26. haftada oynadığı 26 maçta 10 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı. Topladığı 36 puanla 10.sırada yer alan Sarı-Kırmızılı takımda en çok forma giyen isimler 25'şer maç ile Ayşegül Günay Aladağ, Zeynep Öykü Kalbisağde ve Melis Gülcan oldu. Bellona Kayseri Basketbol takımında hangi oyuncu kaç maç oynadı:


Ayşegül Günay Aladağ - 25 maç


Zeynep Öykü Kalbisağde- 25 maç


Melis Gülcan-25 maç


Sevgi Tonguç- 24 maç


Esra Ural Topuz - 23 maç


Tyasha Pearl Harris - 21 maç


Gülse Uğur - 20 maç


Mikiah Harrigan - 16 maç


Kalani Brown- 14 maç


Maja Miljkovic - 9 maç


Kitija Laksa - 8 maç


Jacki Gemelos - 7 maç


Glory Bassey Johnson - 7 maç


Fatma Dikmen - 5 maç


Cansu Çolakoğlu - 4 maç


Kylee Shook - 3 maç

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