Bellona Basketbol'da hedef galibiyet

Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımı ligin 14.haftasında deplasmanda oynayacağı Çukurova Basketbol maçı hazırlıklarını başantrenör Ayhan Avcı nezaretinde sürdürüyor. Günde tek antrenman ile çalışmalarını sürdüren Sarı-Krımzılılarda antrenmanlara neşeli şekilde devam ediyor. Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda hazırlıklarını galibiyet üzerine sürdüren Sarı-Kırmızılılar Cuma günü yapacağı son antrenmanın ardından karayolu ile Mersin'e giderek kampa girecek.

Bu sezonun tarihinin en kötü başlangıcını yapan Bellona Kayseri Basketbol takımı Çukurova Basketbol maçını kazanarak ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamakta kararlı.

Ligin ilk 13.haftalık periyotunda oynadığı maçlarda 3 galibiyet ve 10 mağlubiyet alan Sarı-Kırmızılılar topladığı 16 puanla 12.sırada yer alıyor. Sarı-Kırmızılılarda sakatlıklarını devam eden kaptan Melike Tuğba Oral ve Anne Maria forma giyemeyecek.