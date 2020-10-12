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Bellona Basket'ten 3 maçta 230 sayı

Bellona Kayseri Basketbol 3 maçta 230 sayı üretti.


Türkiye Kadınlar Basketbol liginde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı ligde oynadığı ilk 3 maçında 230 sayı üretti. Sarı kırmızılı takımda en çok sayı üreten Taysha Harris oldu. 3 maçta forma giyen Tyasha Pearl Desiree Harris 65 sayı üretirken Melis Gülcan 59 sayı, Ayşegül Günay Aladağ 24 sayı, Kylee Annette Shook 23 sayı, Esra Ural Topuz 22, Zeynep Öykü Kalbisağde 15 sayı ve Sevgi Tonguç 8 sayı attı. 1 maçta forma giyen Mikiah Cheryl Harrigan 14 sayı kaydetti.

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