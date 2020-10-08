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Bellona, Gemelos'a kavuştu

Bellona Kayseri basketbol takımının anlaşmaya vardığı Jacki Gemelos geldi.


Türkiye Kadınlar Basketbol liginde mücadele veren Bellona Kayseri basketbol takımının anlaşmaya vardığı Jacki Gemelos Kayseri'ye geldi.


Ligin ilk 2 haftasında forma giyemeyen Amerikalı oyuncu, 10 gün daha takımdan ayrı kalacak. Ülkesindeki maçlar sonrasında Almanya'da fizik tedavi gören 31 yaşındaki oyun kurucu, tedavisine Kayseri'de devam edecek. Gemelos, böylelikle hafta sonu oynanacak Galatasaray maçında da takımındaki yerini alamayacak.

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