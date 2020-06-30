İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bellona Kayseri 10 imza attırdı

Bellona Kayseri Basketbol takımı yeni sezon öncesinde 10 yeni sözleşme yaptı.


Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı yeni sezon öncesinde 1 coach, 4'ü yabancı olmak üzere 10 sözleşme yaptı.


İlk olarak coach Ayhan Avcı ile anlaşan sarı kırmızılı yönetim, 4'ü yabancı oyuncu olmak üzere toplam 9 oyuncu ile yeni sezon için anlaştı. Bellona Kayseri basketbol takımı dış transferde Tyasha Harris, Kylee Shook, Jacki Gemelos, Mikiah Herbert Harrigan, Esra Ural Topuz, Melis Gülcan ve Zeynep Öykü Kalbisağde ile anlaşma yaparken iç transferde ise Ayşegül Günay Aladağ ve Gülse Uğur ile 1 yıllık daha sözleşme uzattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.