Bellona Kayseri 15.mağlubiyetini aldı

yenilgisini aldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı geride kalan 20.haftada oynadığı 20 maçta 15 kez mağlup oldu. 5 kez kazanan Sarı-Kırmızılı ekip dün deplasmanda oynadığı maçta OGM Ormanspor'a 87-63 mağlup oldu. Bellona Kayseri Basketbol bu sezon deplasmanda oynadığı maçlardan galibiyet elde edemedi. 20 hafta sonu hanesine 25 puan yazdıran Bellona Kayseri Basketbol OGM Ormanspor, Samsun Canik Belediyespor, Beşiktaş HD Sigorta, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Büyükşehir Belediye Adana Basketbol maçlarını kazanırken, İzmit Belediyespor (2), Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray (2), Adana Basketbol, Nesibe Aydın (2), Fenerbahçe (2), Mersin Yenişehir Belediyespor, Botaş, Birevim Elazığ İl Özel İdarespor, Çankaya Üniversitesi ve OGM Ormanspor maçlarını ise kaybetti.