İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bellona Kayseri 2. kez kazandı

Bellona Kayseri Basketbol, ligdeki ikinci galibiyetini Samsun Canik Belediyespor’u farklı mağlup ederek aldı.

Bellona Kayseri Basketbol, ligdeki ikinci galibiyetini Samsun Canik Belediyespor'u farklı mağlup ederek aldı.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımı ligin 10.haftasında sahasında Canik Belediyespor'u mağlup etti. Maçı 107-54 gibi 53 sayı farkla kazanan sarı kırmızılılar, ligdeki ikinci galibiyetini aldı.


Sarı-Kırmızılılar ilk galibiyetini ligin 7.haftasında OGM Ormanspor'u 80-79 mağlup ederek elde etmişti. Ligdeki ikinci galibiyetini alan Sarı-Kırmızılılar 11 puana ulaştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.