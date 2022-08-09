Bellona Kayseri 3 yabancı transfer etti

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol Takımı, yeni sezon için 3 yabancı oyuncu ile anlaştı. Sarı kırmızılılar, Daugile Sarauskaite, Lyndra Littles Weaver ve Ezinne Kalu ile anlaşmaya vardı.

1,96 cm boyundaki Daugile Sarauskaite, Litvanya uyruklu. Geçen sezon Letonya'nın Riga takımında forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, pivot mevkiinde görev yapıyor.

1,75 cm boyundaki Ezinne Kalu, Nijerya uyruklu Amerikalı oyuncu. 2017, 2019 ve 2021 Afrobasket etkinliklerinde Afrika'nın en üst sıradaki takımı Tigress'i temsil etti ve onlar adına üst üste üç şampiyonluk kazandı. 2019 Kadınlar Afrobasket En Değerli Oyuncusu seçildi. 30 yaşındaki oyuncu, Guard mevkiinde görev yapıyor.

1,85 cm boyundaki Lyndra Littles Weaver, Amerikalı oyuncu. Son olarak Meksika'nın Libertadores takımında forma giydi. 35 yaşındaki Weaver, 3-4 numara pozisyonunda oynuyor.

Transfer olan üç oyuncu da Eylül ayının ilk haftası Kayseri'ye gelerek takımla birlikte çalışmalara başlayacak.