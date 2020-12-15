Bellona Kayseri 3.kez kazandı

galibiyetini aldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı 3. galibiyetini aldı. Ligin 12.haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşan sarı kırmızılı ekip, normal süresi 78-78 biten maçı uzatma periyodunda 91-87'lik skorla kazanmayı başardı.

11 maçta 8 yenilgi alan Bellona Kayseri Basketbol takımı 3 kez de kazanan taraf oldu. Daha önce sahasında oynadığı OGM Ormanspor ve Samsun Canik Belediyespor maçlarını kazanan sarı kırmızılılar, üçüncü galibiyetini yine iç saha maçında aldı. Beşiktaş'ı 4 sayı farkla mağlup eden Bellona Kayseri Basketbol, bu maç ile ligin ilk yarısında iç saha periyodunu tamamladı.

Bellona Kayseri Basketbol takımı geride kalan 11 maçta şu sonuçları aldı:

Bellona Kayseri- İzmir Bel.spor 68-69

Hatay B.B.spor-Bellona Kayseri 90-88

Bellona Kayseri-Galatasaray 74-79

Adana Basketbol-Bellona Kayseri 83-70

Bellona Kayseri-Nesibe Aydın 62-70

Fenerbahçe-Bellona Kayseri 91-69

Bellona Kayseri-OGM Ormanspor 80-79

Bellona Kayseri-Mersin Yenişehir 82-93

Bellona Kayseri-Canik Bel.spor 107-54

Botaş-Bellona Kayseri 79-60

Bellona Kayseri-Beşiktaş 91-87