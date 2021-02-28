Bellona Kayseri 7.kez kazandı

galibiyetini aldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı 7 galibiyetini aldı. Ligin 22. haftasında evinde Birevim Elazığ İl Özel İdarespor ile karşılaşan Sarı-Kırmızılı ekip, 92-74'luk skorla kazanmayı başardı. 22 maçta 15 yenilgi alan Bellona Kayseri Basketbol takımı 7 kez de kazanan taraf oldu. Sarı-Kırmızılı takım sahasında oynadığı OGM Ormanspor, Samsun Canik Belediyespor, Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Adana Basketbol, Birevim Elazığ İl Özel İdarespor ve deplasmanda ise ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor maçlarını kazandı.

Bellona Kayseri Basketbol bu sezon bu ilk kez üst üste iki galibiyet aldı. Sarı-Kırmızılılar ligdeki puanını 29 yapan Sarı-Kırmızılılar 23.haftada deplasmanda Samsun Canik Belediyespor'a konuk olacak.