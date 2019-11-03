Bellona Kayseri Adana'da kazandı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig maçında Adana Basketbol ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaştı.
80-96'lık skor ile maçı kazanan Bellona Kayseri oldu.
Salon: Adana Atatürk
Hakemler: Ergin Sarı, Ogün Cılız, İsmail Binbir **
Adana Basketbol: Melis Uçar (2), İrem Naz Topuz (6), Nur Nihan Dabakoğlu (2), Sera Özelçi (6), Maryna Ivashchanka (3), Danielle Shawn Adams (27), Nuran Tutsak (2), Sevgi Tonguç, Alexis Sade Prince (9), Elina Babkina Dikaioulaku (23)
Bellona Kayseri Basketbol: Kübra İmren Siyahdemir (3), Klaudia Perisa (7), Beril Albayrak, Ayşegül Günay Aladağ (11), Gülse Uğur (2), Sanem Gamze Zeren (3), Luca Ivanovic (17), Fatma Dikmen, Gizem Sezer (4), Kennedy Valentine Burke (29), Shacobia Barbee (20)
Periyotlar: 1.Periyot: 14-19 (Bellona Kayseri lehine) 2.Periyot: 23-22 (Adana Basketbol lehine) 3.Periyot: 15-28 (Bellona Kayseri lehine) 4.Periyot: 28-27 (Adana Basketbol lehine)
Devre: 37-41 (Bellona Kayseri lehine)
5 Faul Alan: Alexis Sade Prince (Adana Basketbol)