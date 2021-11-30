Bellona Kayseri altıncı mağlubiyetini aldı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol'da kötü gidişat devam ediyor. Ligde geride kalan 6.hafta sonunda oynadığı 6 maçtan da salondan mağlubiyetle ayrılan sarı kırmızılılar 6 puan aldı. Ligde 13.sırada yer alan Bellona Kayseri Basketbol, ligin 7. haftasında sahasında Beşiktaş HD Sigortayı konuk edecek.

Bellona Kayseri Basketbol oynadığı 6 maçta ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Antalya 07 Basketbol, Hatayspor, Nesibe Aydın, İzmit Belediyespor ve OGM Ormanspor takımları ile oynadığı maçlarını kaybetti.