Bellona Kayseri, Avrupa sınavında

Bellona Kayseri Basketbol, Euro Cup Women C Grubunda ilk maçına yarın Polonya'da çıkıyor.

FIBA Euro Cup grup karşılaşmaları başlıyor. Euro Cup 2.Tur ön eleme maçlarında Rus ekibi Spartak Noginsk takımını her iki maçta da mağlup eden Bellona Kayseri Basketbol takımı adını gruplara yazdırdı.

Sarı-Kırmızılılar ilk maçında ise yarın deplasmanda Polonya ekibi CCC Polkowice ile oynayacak. Gruplara iyi bir başlangıç yapmak isteyen Bellona Kayseri Basketbol takımında keyifler ve moraller yerinde. Bu karşılaşma için bugün sabah saatlerinde önce İstanbul ardından Polonya'ya giden Sarı-Kırmızılılar son antrenmanını yapacak ve ardından maç saatini beklemeye başlayacak. 16 Ekim 2019 Çarşamba Polkowice, Şehir Spor Salonu saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşma öncesi Bellona Kayseri Basketbolda eksik bulunmuyor.