Bellona Kayseri Avrupa'da ikinci mağlubiyetini aldı

Sarı kırmızılılar hem ligde hem de EuropCup'ta 2'şer mağlubiyet aldı.

FIBA EuroCup Women D Grubunda mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol'da 3.maçında evinde İsrail ekibi Neve David Ramla takımına 24 sayı farkla 62-86 kaybetti. Sarı kırmızılılar aldığı bu mağlubiyetle gruptaki ikinci mağlubiyetini alırken puanını 4 yaptı. Sarı kırmızılı ekip grupta 4 puanla 4. sırada yer aldı.

Bellona Kayseri Basketbol 4 .maçında ise 3 Kasım 2021 Çarşamba günü yine evinde bir Türk rakibi Nesibe Aydın'ı konuk edecek.