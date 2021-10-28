İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bellona Kayseri Avrupa'da ikinci mağlubiyetini aldı

Bellona Kayseri Basketbolda kötü gidişat devam ediyor.

Sarı kırmızılılar hem ligde hem de EuropCup'ta 2'şer mağlubiyet aldı.


FIBA EuroCup Women D Grubunda mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol'da 3.maçında evinde İsrail ekibi Neve David Ramla takımına 24 sayı farkla 62-86 kaybetti. Sarı kırmızılılar aldığı bu mağlubiyetle gruptaki ikinci mağlubiyetini alırken puanını 4 yaptı. Sarı kırmızılı ekip grupta 4 puanla 4. sırada yer aldı.


Bellona Kayseri Basketbol 4 .maçında ise 3 Kasım 2021 Çarşamba günü yine evinde bir Türk rakibi Nesibe Aydın'ı konuk edecek.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.