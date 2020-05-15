Bellona Kayseri Avrupa'da mücadele edecek

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) liglerin tamamlanmasına 4 hafta kala korona virüs salgınından dolayı maçları ileri bir tarihe ertelemiş, 11 Mayıs günü de Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu sezonun noktalandırıldığını açıklamıştı. 2019-2020 sezonunda maçlar oynanmayacağını, şampiyon takım belirlenmeyeceğini ifade eden TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, puan tablosundaki sıralamaya göre önümüzdeki sezon Avrupa Kupası maçlarına katılacak takımların belirleneceğini söyledi. Buna göre, 20 hafta sonunda 28 puanı bulunan ve 8. sırada yer alan Bellona Kayseri Basketbol takımı, 2020-2021 sezonunda Avrupa Kupası maçları oynayabilecek.

Statüye göre, ilk 2 sırada bulunan Fenerbahçe ile Galatasaray önümüzdeki sezon Euroleague'de, sonra sıralanan 6 takım Çankaya Üniversitesi, Ormanspor, İzmit Belediyespor, Beşiktaş, Mersin Büyükşehir ve Bellona Kayseri ise EuroCup maçlarına katılma hakkı elde edecek.