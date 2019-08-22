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Bellona Kayseri Barbee'yi transfer etti

Bellona Kayseri Basketbol, forvet hattına Barbee’yi transfer etti.

Bellona Kayseri Basketbol, forvet hattına Barbee'yi transfer etti.


Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren ve bu sezon White Card ile EuroCup'a da katılma hakkı elde eden Bellona Kayseri Basketbol takımı, kadrosuna bir isim daha kattı.


Sarı Kırmızılı takım bu kez forvet hattına takviye yaptı. 25 yaşındaki ve 1.78 cm boyundaki Amerikalı Shacobia Barbee ile anlaşmaya varıldı. Bellona Kayseri Basketbol kulübünden yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Shacobia Barbee. Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında Shacobia Barbee ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

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