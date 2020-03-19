İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bellona Kayseri Başantrenörü Ayhan Avcı:

Türkiye Basketbol Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımında liglerin ertelenmesi bekleniyor.

Türkiye Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımında liglerin ertelenmesi bekleniyor.


Bellona Kayseri Basketbol'da forma giyen oyuncular ve antrenörler korona virüs nedeniyle oldukça tedirginler. Sarı-Kırmızılı takımın baş antrenörü Ayhan Avcı, sosyal medya hesabından liglerin devam edecek olmasına tepki gösterdi. Coach Ayhan Avcı yaptığı paylaşımda; “Tam olarak bizden istenen, hafta sonu herkes evlerindeyken ekran başında onları eğlendirmemiz mi acaba? Nerde kaldı Evde Kal. Vallaha diğer takımları bilemem ama ben Bellona Kayseri'de Antrenör olduğum sürece hiç bir oyuncumun ve iş arkadaşımın böyle bir riske girmelerine aracı olmak istemiyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.