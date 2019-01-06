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Bellona Kayseri Basket: 65 - Hatay BBspor: 67

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig maçında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor’a 65-67 mağlup oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig maçında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 65-67 mağlup oldu.


Salon: Kayseri Kadir Has


Hakemler: Aydın Karaçam Murat Amaç Münevver Özemre


Bellona Kayseri Basketbol: Gamze Takmaz (8) Ify Ibekwe (12) Luca Ivankovic (11) Maja Miljkovic (6) Ezgi Manlacı Odyssey Sims (24) Gizem Sezer (2) Maryam Gültekin (2)


Hatay Büyükşehir Belediyespor: Courtney Paris (19) Hind Ben Abdelkader (8) Katsiaryna Snytsina (9) Cansu Köksal (7) İlsu Darıcıoğlu (3) Merve Aydın (2) Riquna Williams (13) Hülya Çoklar (4) Gizem Başaran (2)


Periyotlar: 1.Periyot: 18-24 (Hatay B.B.spor lehine) 2.Periyot: 14-18 (Hatay B.B.spor lehine) 3.Periyot: 16-9 (Bellona Kayseri Basketbol lehine) 4.Periyot: 17-16 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)


Devre: 32-42 (Hatay B.B.spor lehine)


5 Faul Alan: Cansu Köksal (Hatay B.B.spor lehine)

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