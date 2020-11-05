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Bellona Kayseri Basketbol 15 Kasım'a kadar izinli

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketkbol Ligi’ne 21 Kasım’a kadar ara verildi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketkbol Ligi'ne 21 Kasım'a kadar ara verildi. Kadın Basketbol Milli Takımı'nın 12 Kasım Perşembe günü Arnavutluk, 14 Kasım Cumartesi günü Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmalar nedeniyle verilen ara Bellona Kayseri Basketbol'a yaradı.


Sahasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'a mağlup olan Bellona Kayseri Basketbol'da basketbolculara 15 Kasım'a kadar izin verildi. Milli takımlara giden sporcular ve maçların oynanmayacak olması nedeniyle Bellona Kayseri Basketbol antrenörü Ayhan Avcı, oyuncularına izin verdi. 15 Kasım'da Kayseri'de toplanacak olan Bellona Kayseri Basketbol takımı Bir Ezim Elazığ İl Özel İdarespor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.

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