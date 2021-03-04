Bellona Kayseri Basketbol 3 maçtır kaybetmiyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı 8 galibiyetini alarak 31 puana ulaştı. Sarı-Kırmızılılar ligin 23. haftasında deplasmanda Samsun Canik Belediyespor'u 115-50 mağlup etmeyi başaran Sarı-Kırmızılılar üst üste üçüncü galibiyetini aldı. 3 maçtır kaybetmeyen Bellona Kayseri Basketbol ligin bitimine 4 hafta kala ligde rahatladı. Sarı Kırmızılılar 21.haftada deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir'i yenerken 22.hafta ise evinde Birevim Elazığ İl Özel İdarespor ve ligin 23.haftasında Samsun Canik Belediyespor'u yendi. Son üç maçını kazanarak 6 puan toplayan Bellona Kayseri Basketbolda yüzler gülüyor.