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Bellona Kayseri Basketbol: 58 - Fenerbahçe: 76

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 25.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta maçında Bellona Kayseri Basketbol ile Fenerbahçe karşılaştı. müsabakayı konuk ekip Fenerbahçe farklı kazandı.


Salon: Kayseri Kadir Has


Hakemler: Orkun Yurtdaş Ahmet Taner İbin Sedef Yarıcı


Bellona Kayseri Basketbol: Luca Ivankovic (15) Melike Oral Maja Miljkovic (14) Debbie Ibekwe (24) Gamze Takmaz Gizem Sezer Meryem Gültekin (5)


Fenerbahçe: Anastasiya Verameyenka (2) Birsel Vardarlı Demirmen (7) Kelsey Plus (20) Tuğçe Canıtez (13) Kiah Irena Stokes (10) Ayşe Cora (5) Esra Ural Topuz (4) Merve Arı Özge Yavaş (4) Tilbe Şenyürek (2) Cecilia Zandalasini (9)


Periyotlar: 1.Periyot: 8-8 (berabere) 2.Periyot: 21-20 (Bellona Kayseri Basket) 3.Periyot: 10-28 (Fenerbahçe) 4.Periyot: 19-20 (Fenerbahçe)


Devre: 29-28 (Bellona Kayseri Basketbol)

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