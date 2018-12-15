Bellona Kayseri Basketbol : 81 - Kırçiçeği Bodrum: 56

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında Kırçiçeği Bodrum ile oynadığı maçı 81-56 kazandı.
Haftalar sonra galip gelen Bellona Kayseri Basketbol, rakibine 25 sayı fark attı.
Salon: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Fatih Güler Uygar Kurt Mustafa Candemir Tabak
Bellona Kayseri Basketbol: Ezgi Manlacı (8) Luca Ivankovic (18) Yvonne Anderson (21) Gamze Takmaz (11) Melike Oral (4) Gizem Sezer (2) Maja Miljkovic (8) Maryam Gültekin (9) Aysun Yararbaş Fatma Dikmen
Kırçiçeği Bodrum Basketbol: Beril Albayrak (13) Milana Zivadinovic (15) Brandi Harvey-Carr (17) Deniz Ataer Aycan Aktaş Anna Kiriienko (6) Fatma Ata (3) Kübra Turan (2) Begüm Taşkın Ece Deniz Onat
Periyotlar: 1.Periyot: 29-14 (Kayseri Bellona Basketbol) 2.Periyot: 21-9 (Bellona Kayseri Basketbol) 3.Periyot: 17-14 (Bellona Kayseri Basketbol) 4.Periyot: 14-19 (Kırçiçeği Bodrum Basketbol)
Devre: 50-23 (Bellona Kayseri Basketbol)
5 Faul Alan: Deniz Ataer (Kırçiçeği Bodrum Basketbol).