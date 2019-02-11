Bellona Kayseri Basketbol Adana'da kazandı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, ligin 18.haftasında deplasmanda oynadığı Gündoğdu Adana Basketbol takımını mağlup etti. Menderes Spor Salonunda oynanan maça iyi başlayan ve ilk periyodu 1 sayı önde tamamlayan Potanın Sultanları, aynı oyununu ikinci periyotda da artırarak sürdürünce soyunma odasına 29-43'lük skor ile 14 sayı önde girdi.

Maçın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren Bellona Kayseri Basketbol, final periyoduna 23 sayı önde girmeyi başardı. Bu periyotda ev sahibi ekip aradaki farkı eritmek istese de kazanan taraf 77-83'lük skor ile Bellona Kayseri Basketbol oldu. Bu galibiyet ile Bellona Kayseri Basketbol 23 puana erişirken 12.sıradaki yerini de korudu.

Bu maçta Luca Ivankovic 24 sayı ile en skorer oyuncu olurken Ify Ibekwe 19 sayı 12 ribaund ile Luca Ivankovic 24 sayı 10 ribaund ile double double yaptı. Bellona Kayseri Basketbol takımında Odyssey Sims de 21 sayı üreterek galibiyette önemli rol oynadı.