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Bellona Kayseri Basketbol Brown'u bekliyor

Herbalife Nutrition KBSL ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol’un yeni transferi Kalani Brown’un bu akşam Kayseri’de olması bekleniyor.

Herbalife Nutrition KBSL ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Kalani Brown'un bu akşam Kayseri'de olması bekleniyor.


Pandemi koşulları nedeniyle uçak bileti konusunda sıkıntı yaşadığı ifade edilen Brown, yönetim ile irtibata geçti ve “Uçağa bindim ve bugün akşam Kayseri'de olacağım” dedi. Bellona Kayseri Basket Sportif Direktörü Ahmet Bozbey ise, “Kalani ile görüştük ve bugün akşam Kayseri'de olacak. Yarın sağlık kontrollerinden geçecek olan oyuncumuzun, Samsun Canik maçında oynamasını umut ediyoruz. Sağlık sıkıntısı olmadığı taktirde Kalani Brown, Samsun Canik maçında forma giyecek” şeklinde konuştu.


Kalani Brown'un Kayseri ekibinin bu sezon pota altında yaşadığı sıkıntıyı çözmesi bekleniyor.

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