Garanti BBVA sponsorluğunda organize edilen Garanti BBVA BGL kızlar kategorisinde play-off karşılaşmaları devam ediyor. Garanti BBVA BGL kızlar kategorisi play-off eleme maçında İstanbul Üniversitesi'ni 52-47 mağlup eden Kayseri ekibi Bellona Kayseri Basketbol çeyrek finalde Galatasaray ile eşleşti.

Salon: Bolu Ertuğrul Mete Spor Salonu

Hakemler: Sinem Tetik, Umut Özgün Ergün, Ömer Kalaydın

Bellona Kayseri Basketbol: Fatma Melis İplikci 2, Feray Dalkılıç 8, umay Keçeli, Derya Bayar, Kiraz Keleş 14, İlayda Derman 12, Esma Eyşan Göksu, Ece Su Dinçer 7, Nehir Biçer 2, Candan Eylül Dikmen 7

İstanbul Üniversitesi: Melike Büyükbayrak 8, Selin Gökçe 3, Aytuna Can, Azra Türkoğlu, Sena Balkan 12, Öykü Sena Öktan 23, Sude Türkmen 1

Periyotlar:

1.Periyot: 15-16 (Bellona Kayseri lehine)

2.Periyot:8-12 (Bellona Kayseri lehine)

3.Periyot: 13-5 (İstanbul Üniversitesi lehine)

4.Periyot: 11-19 (Bellona Kayseri lehine)

Devre: 23-28