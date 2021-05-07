İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bellona Kayseri Basketbol çeyrek finalde

Bellona Kayseri Basketbol, Bölgesel Genç Kızlar kategorisinde play-off eleme maçında İstanbul Üniversitesini 52-42 mağlup etti.

Garanti BBVA sponsorluğunda organize edilen Garanti BBVA BGL kızlar kategorisinde play-off karşılaşmaları devam ediyor. Garanti BBVA BGL kızlar kategorisi play-off eleme maçında İstanbul Üniversitesi'ni 52-47 mağlup eden Kayseri ekibi Bellona Kayseri Basketbol çeyrek finalde Galatasaray ile eşleşti.



Salon: Bolu Ertuğrul Mete Spor Salonu


Hakemler: Sinem Tetik, Umut Özgün Ergün, Ömer Kalaydın


Bellona Kayseri Basketbol: Fatma Melis İplikci 2, Feray Dalkılıç 8, umay Keçeli, Derya Bayar, Kiraz Keleş 14, İlayda Derman 12, Esma Eyşan Göksu, Ece Su Dinçer 7, Nehir Biçer 2, Candan Eylül Dikmen 7


İstanbul Üniversitesi: Melike Büyükbayrak 8, Selin Gökçe 3, Aytuna Can, Azra Türkoğlu, Sena Balkan 12, Öykü Sena Öktan 23, Sude Türkmen 1


Periyotlar:


1.Periyot: 15-16 (Bellona Kayseri lehine)


2.Periyot:8-12 (Bellona Kayseri lehine)


3.Periyot: 13-5 (İstanbul Üniversitesi lehine)


4.Periyot: 11-19 (Bellona Kayseri lehine)


Devre: 23-28

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.