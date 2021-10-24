Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda kaybetti

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, ligin 2.
maçında deplasmanda Antalya 07 Basketbola konuk oldu. Sarı kırmızılı takım rakibine 11 sayı farkla 81-70 mağlup olarak üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.
Salon: Antalya Akdeniz Spor Salonu
Hakemler: Erhan Gürsel, Hande Öztürk, Çağlar Özkan
Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz (7), Gamrice Davis (25), Öykü Taşkın, Luca Ivankovic (9), İlsu Darıcıoğlu (5), Jazmine Jones (22), Emmanuella Mayombo (8), Sibel Özel (5)
Bellona Kayseri Basketbol: Renata Brezinova (7), Zeynep Öykü Kalbisağde, Meltem Topaloğlu, Sevgi Tonguç (3), Derin Yay (3), Broogue Williams (30), Egle Sventoraite (5), Helin Bobeyi (5), Destiny Slocum (17)
Periyotlar:
1.Periyot:21-16 (Antalya 07 Basketbol lehine)
Devre: 39- 31
3.Periyot: 60-51 (Antalya 07 Basketbol lehine)