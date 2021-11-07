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Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda kaybetti

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 4.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda oynadığı maçta Ankara ekibi Nesibe Aydın'a 81-72 mağlup etti.


Salon: Ankara TOBB ETÜ


Hakemler: Semih Vural, Mehmet Onur Sönmez, Eyyüp Ayhan


Nesibe Aydın: Kamile Nacickaite (16), Harika Gözde Eldaş (9), Katsiaryna Snytsina (14), Thomas (12), Coates (7), Merve Uygül (4), Gülşah Duman Bıçakçı (8), Hülya Çoklar Asarcıklı (11), Meltem Yıldızhan


Bellona Kayseri Basketbol: Brooque Williams (19), Destinu Slocum (25), Egle Sventoraite (15), Meltem Topaloğlu (2), Sevgi Tonguç (4), Zeynep Öykü Kalbisağde (2), Gizem Tüzün (5)


1. Periyot: 25-17


Devre: 46-37


3. Periyot: 66-57

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