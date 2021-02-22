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Bellona Kayseri Basketbol en fazla boyalı alanda sayı buldu

Deplasmanda önemli bir galibiyet alan Bellona Kayseri Basketbol, en fazla sayıyı boyalı alanda buldu.


ÇBK Mersin Yenişehir Belediye ile deplasmanda oynayan ve karşılaşmayı 73-91 kazanan Bellona Kayseri Basketbol, boyalı alanda 40 sayı üretti. Karşılaşmada 29 top kaybı ile oynayan Kayseri ekibi, 11 ikinci şans sayısı bulurken, hızlı hücumda da 11 sayı buldu.


Karşılaşmada rakibi ile arasındaki en yüksek sayı farkını 24'e kadar çıkarmayı başaran Bellona Kayseri Basketbol, maç içinde en büyük seriyi 12 sayı ile yakaladı.

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