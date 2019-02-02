Bellona Kayseri Basketbol evinde yenildi

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında Bellona Kayseri Basketbol sahasında Botaş takımına mağlup oldu.
Salon: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Aydın Karaçam Murat Amaç Halil Erkoç
Bellona Kayseri Basketbol: Gamze Takmaz (3) Ify Ibekwe (15) Luca Ivankovic (27) Odyssey Sims (16) Ezgi Manlacı (3) Maja Miljkovic (7) Gizem Sezer (1) Maryam Gültekin
Botaş: Elizabeth Williams (14) Monica Cuic (16) Olcay Çakır Turgut (8) Büşra Akbaş (12) Tijana Krivacevic (8) Sehernaz Çidal (9) Kübra Erat (16) Melis Gülcan (3) Erdenay Topçu
Periyotlar: 1.Periyot: 19-23 (Botaş lehine) 2.Periyot: 14-17 (Botaş lehine) 3.Periyot: 16-26 (Botaş lehine) 4.Periyot: 23-20 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)
İlk Yarı: 33-40 (Botaş lehine)
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. sırada bulunan Bellona Kayeri Basketbol sahasında Botaş'a 72-86 mağlup oldu.