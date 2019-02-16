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Bellona Kayseri Basketbol farklı kazandı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol sahasında Canik Belediyespor’u 106-81 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol sahasında Canik Belediyespor'u 106-81 mağlup etti.



Salon: Kayseri Kadir Has


Hakemler: Turgut Işık Cemil Uygül Mustafa Candemir Tabak


Bellona Kayseri Basketbol: Luca Ivankovic 3, Odyssey Sims 33, Ezgi Manlacı 5, Ify Ibekwe 26, Gamze Takmaz 11, Gizem Sezer 13, Melike Oral 6, Aysun Yararbaş 3, Fatma Dikmen 2, Meryem Gültekin 4


Samsun Canik Belediyespor: Sequoia Holmes 19, Gülşah Duman 10, Kai James 30, Dilara Tongar 12, Deniz Çolakoğlu 4, Candide Öztürk 6 Betül Kutlu

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