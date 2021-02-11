Bellona Kayseri Basketbol, Fenerbahçe hazırlığını yarın tamamlayacak

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, Cumartesi günü kendi sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kayseri temsilcisi bu önemli maçın son antrenmanını yarın yapacak.

Cumartesi günü Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Salonu'nda saat 15.15'de Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Bellona Kayseri Basketbol karşılaşma öncesinde son çalışmasını yarın yaparak maç saatini beklemeye başlayacak. Fenerbahçe karşılaşması öncesinde eksiklerinin olmadığını belirten Bellona Kayseri Basketbol antrenörü Ayhan Avcı, “Fenerbahçe ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacağız. Bu karşılaşma bizim için önemli. Zor bir maç olacak ama uzun bir ara verilen lige galibiyet ile dönüş yapmak istiyoruz” dedi. Bu zorlu karşılaşmada Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferleri Johnson ve Laksa'nın da forma giymesi bekleniyor.