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Bellona Kayseri Basketbol, Fenerbahçe'yi konuk edecek

Bellona Kayseri Basketbol, ligin 25.

haftasında cumartesi günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.


Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, hafta sonu oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını Başantrenör Ayhan Avcı nezaretinde sürdürüyor. Ligin 24. haftasında oynadığı maçta İstanbul Üniversitesi'ni 80-76 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapatan Bellona Kayseri Basketbol, güçlü rakibi Fenerbahçe'yi de yenerek üst üste ikinci galibiyetini almanın peşinde. Bu sezon beklentilerin altında kalan ve topladığı 32 puanla 10. sırada yer alan Bellona Kayseri Basketbol ligi en iyi şekilde noktalamak istiyor. Şampiyonluk mücadelesi veren rakibini taraftarının desteği ile yenmek isteyen sarı-kırmızılılarda bir yandan da maddi sıkıntılar devam ediyor.


6 Nisan Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

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