Bellona Kayseri Basketbol Hatay'ı konuk edecek

haftasında Cumartesi günü sahasında ve taraftarı önünde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

Bu sezon beklentilerin altında kalan ve alt sıralarda yer alan Sarı-Kırmızılılar ligin ilk yarısının son maçında sahasında oynayacağı Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını Baş antrenör Ayhan Avcı nezaretinde sürdürüyor.

Geride kalan 12.hafta sonunda 3 galibiyet ve 9 mağlubiyet alan Bellona Kayseri Basketbol topladığı 15 puanla 12.sırada yer alıyor. 2018 yılına mağlubiyetle başlayan ve mağlubiyetle kapatan Sarı-Kırmızılılar 2019 yılının ilk maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u yenerek galibiyetle başlamak istiyor.

5 Ocak 2019 Cumartesi günü Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda oynanacak olan Bellona Kayseri Basketbol ile Hatay Büyükşehir Belediye müsabakası saat 16.00'da başlayacak.