Bellona Kayseri Basketbol hızlı hücumda etkili oldu

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan Samsun Canik Belediye-Bellona Kayseri Basketbol karşılaşmasında, Kayseri temsilcisi rakip potaya 119 sayı bıraktı.

Kayseri temsilcisi rakibin top kaybından 21 sayı buldu. Boyalı alanda rakip potaya 70 sayı bırakan Bellona Kayseri Basketbol, ikinci şans sayısından 29, hızlı hücumdan 31, benchten ise 33 sayı buldu. Karşılaşmada en yüksek fark 71 sayı oldu.