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Bellona Kayseri Basketbol il Milli Eğitim Müdürü'nü ziyaret etti

Bellona Kayseri Basketbol Spor Kulübü yöneticileri, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’yi ziyaret etti.

Bellona Kayseri Basketbol Spor Kulübü yöneticileri, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'yi ziyaret etti.


Bellona Kayseri Basketbol Spor Kulübü Başkanı Ömer Yağmur, Genel Menajeri Ahmet Bozbey İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'yi ziyaret etti.


Kayseri basketbolu için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bellona Kayseri Basketbol Spor Kulübü işbirliği ile neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.


Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Cilalettin Ekinci'ye basketbol topu hediye edildi.

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