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Bellona Kayseri Basketbol kahvaltıda buluştu

Bellona Kayseri Basketbol yarın deplasmanda oynayacağı Çankaya Üniversitesi maçı öncesi bugün sabah kahvaltıda bir araya geldi.


Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol ligin 13.haftasında yarın Ankara'da Çankaya Üniversitesi'ne konuk olacak. Bu zorlu maç öncesi bugün yöneticiler, teknik heyet, oyuncular ve kulüp personeli ile moral kahvaltısında buluştu. Sarı-Kırmızılılar kahvaltının ardından karayolu ile Ankara'ya gitti.


Bellona Kayseri Basketbol Kulübünden yapılan açıklamada, “ Takımımız Çankaya Üniversitesi maçı öncesinde moral kahvaltısında bir araya geldi. Başkan Yardımcımız ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan katılımlarından dolayı sporcularımıza teşekkür etti ve yarın oynayacağımız maç için başarı dileklerinde bulundu” denildi.

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